Prosegue la corsa facile-facile di Novak Djokovic nel singolare olimpico di Tokyo 2020. Un cammino talmente semplice, almeno fin qui, da lasciare il serbo così tranquillo da permettersi l’iscrizione anche al doppio misto con Stojanovic. Il malcapitato di turno oggi è lo spagnolo Davidovich-Fokina, che si prende un perentorio 6-3 6-1, facendo diventare l’ottavo di Djokovic il più rapido e semplice in termini di timing e punteggio.

DJOKOVIC NON FA SCONTI: IL MATCH CON DAVIDOVICH IN 140''

Ai quarti il serbo troverà Kei Nishikori, giustiziere del bielorusso Ivashka per 7-6 6-0 e fin qui, specie dopo lo scalpo di Rublev al primo turno, apparso come “uomo in missione”; ecco, quella dei quarti appare come una “impossible”, ma vediamo cosa ne verrà fuori.

NISHIKORI IN MISSIONE: GLI HIGHLIGHTS CON IVASHKA IN 90''

La notizia di giornata nel tabellone maschile è senza dubbio la caduta di Stefanos Tsitsipas, terza forza del seeding e piazzato nella parte bassa del tabellone, Ugo Humbert, con il transalpino bravo a passare per 2-6 7-6 6-2. Una rimonta, quella di Humbert, aiutata anche da qualche problemino fisico per Tsitsipas, che a inizio terzo set è caduto creandosi qualche noia alla caviglia. , terza forza del seeding e piazzato nella parte bassa del tabellone, quella di Medvedev . Il greco si è arreso a sorpresa al francese, con il transalpino bravo a passare per 2-6 7-6 6-2. Una rimonta, quella di Humbert, aiutata anche da qualche problemino fisico per Tsitsipas, che a inizio terzo set è caduto creandosi qualche noia alla caviglia.

HUMBERT FA L'IMPRESA: FUORI TSITSIPAS, GLI HIGHLIGHTS IN 90''

Francia che fa festa anche con Chardy, bravo a prendersi la parte di tabellone liberata da Karatsev e Hurkacz. Chardy ha superato in 3 set la favola Broady: 7-6 4-6 6-1; ora sfiderà Sascha Zverev, bravo a regolare in 2 set la buona resistenza di Basilashvili (6-4 7-6). A concludere il quadro complessivo dei quarti Khachanov, che supera 6-1 2-6 6-1 Schwartzman e ora troverà proprio Humbert; così come Carreno Busta, che passa 7-6 6-3 su Koepfer e sfiderà Medvedev.

ZVEREV VINCE IN 2 SET: GLI HIGHLIGHTS CON BASILASHVILI IN 90''

Femminile: scritte le semifinali

Marketa Vondrousova. La ceca infatti, già finalista al Roland Garros 2019, approfitta di una specie di malore di Paula Badosa. La spagnola infatti accusa il grandissimo caldo e dopo il primo set, di fatto, è costretta al ritiro, uscendo addirittura trasportata su una carrozzina. Svitolina ha aperto la giornata con la vittoria sulla Giorgi . A sfidare l’ucraina sarà. La ceca infatti, già finalista al Roland Garros 2019, approfitta di una specie di malore di Paula Badosa. La spagnola infatti accusa il grandissimo caldo e dopo il primo set, di fatto, è costretta al ritiro, uscendo addirittura trasportata su una carrozzina.

CALDO DEVASTANTE, BADOSA COLLASSA ED ESCE IN CARROZZINA

Nella parte alta invece sarà semifinale tra Bencic e Rybakina. La svizzera fa sembrare tutto semplice con Pavlyuchenkova, ma poi subisce la rimonta della russa e la partita se la deve portare via al 3° set: 6-0 3-6 6-3 il punteggio. Più facile invece il compito di Rybakina, che in queste condizioni di grandi caldo ‘spacca’ ancor di più la pallina, regolando Muguruza 7-5 6-1.

