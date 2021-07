Il "crollo" a livello mentale della regina della ginnastica Simone Biles ha letteralmente scosso i Giochi Olimpici di Tokyo. Un segnale chiaro e inequivocabile che anche i più grandi campioni o fuoriclasse sono umani e possono ritrovarsi davanti a dubbi e incertezze nonostante carriere lastricate di successi e trofei. A proposito di pressione, un atleta che sta procedendo cercando di non pensare proprio a questo aspetto è, senza ombra di dubbio, Novak Djokovic. Il numero uno del mondo, infatti, si trova nel bel mezzo di un percorso che ha quasi dell’incredibile. In questo 2021, dopotutto, dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, si sta incamminando a vele spiegate verso il Grande Slam. Anzi, essendo impegnato (al momento senza il benché minimo intoppo) anche nel torneo olimpico, il serbo potrebbe puntare addirittura al Golden Slam, un traguardo che manca dal 1988 ai tempi di Steffi Graf.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Un uomo in missione, senza mezzi termini, suddiviso tra Tokyo e US Open di fine agosto. Nella conferenza stampa dopo il match vinto in scioltezza contro Alejandro Davidovich Fokina, il tennista serbo è stato interpellato su quanto accaduto a Simone Biles, legandolo al mondo dello sport in generale. La sua risposta ha sorpreso la platea: "La pressione? Penso sia un privilegio, almeno per come la vedo io. Senza, infatti, non esisterebbe lo sport professionistico. Se miri a raggiungere i livelli più alti in qualsiasi settore, è bene che impari fin da subito come gestirla sia dentro sia fuori dal campo di gara. Non sto dicendo che io non avverto tutto quel rumore che mi circonda, ma faccio in modo che non arrivi a distruggermi. So di avere abbastanza esperienza per entrare in campo e giocare il mio miglior tennis. Mi vengono in mente le Olimpiadi di Rio 2016. Ero il grande favorito, avevo vinto quattro degli ultimi cinque Slam ed ero il numero al mondo. La sensazione era simile a quella di adesso, ma ora sono molto più esperto".

SPORT EXPLAINER: Tennis

Tokyo 2020 Temperature troppo alte: il tennis cambia orario 14 ORE FA