A due passi dal sogno. Novak Djokovic continua il suo cammino verso il Golden Slam - per completare il quale mancano Olimpiadi e US Open - con un 6-2 6-0 rifilato a Kei Nishikori ai quarti di finale. Una vera umiliazione per il padrone di casa nel singolare maschile mentre il numero 1 del mondo vince anche nel doppio misto in coppia con Stojanovic sempre nei quarti (6-1 6-2 a Siegemund e Krawietz). Nella semifinale contro Alexander Zverev (6-4 6-1 a Chardy) il serbo si giocherà una medaglia: ci aveva già provato nel 2012 perdendo con Murray e nella finalina con del Potro mentre ci era riuscito nel 2008, a Pechino, perdendo con Nadal ma superando James Blake per agguantare un bronzo. Djokovic è il primo giocatore - maschio o femmina - a raggiungere per tre volte la semifinale olimpica in singolare. Ora, però, l'obiettivo è soltanto uno: la medaglia d'oro.

DJOKOVIC LASCIA DUE GAME A NISHIKORI: TERZA SEMI OLIMPICA

La sorpresa arriva nella parte bassa del tabellone dove la testa di serie numero 2 si fa eliminare. Daniil Medvedev perde 6-2 7-6(5) per mano di Carreno Busta che vola in una semi inattesa contro Karen Khachanov, vincitore della battaglia contro Humbert per 7-6(4) 4-6 6-3.

Nel singolare femminile Belinda Bencic tiene alta la bandiera svizzera in assenza di Federer: è in finale per l'oro contro Vondrousova (6-3 6-1 alla Svitolina), dopo la lotta con Rybakina risolta per 7-6(2) 4-6 6-3. Bencic, in coppia con Golubic, vola in finale anche nel doppio.

BENCIC IN FINALE: LA BATTAGLIA CON RYBAKINA IN 100''

Ci sarà una finale tutta croata, invece, nel doppio maschile. Nikola Mektic e Mate Pavic da una parte, Marin Cilic e Ivan Dodig dall'altra. Si tratta di uno dei punti più alti di tutta la storia olimpica croata, con la coppia numero 1 del mondo e quella formata da un ex vincitore Slam in singolare e un altro giocatore che è stato ai vertici del ranking di doppio.

Sono questi i migliori risultati tennistici alle Olimpiadi nella storia croata, dal momento che fino a questa edizione erano arrivati solo bronzi: di Goran Ivanisevic nel 1992 (in singolare e in doppio con Goran Prpic), di Mario Ancic e Ivan Ljubicic in doppio nel 2004. Non mancano i rimpianti per noi pensando all'impresa di Musetti e Sonego solo sfiorata

VONDROUSOVA IN FINALE! IL MATCH CON LA SVITOLINA IN 160''

