Sara Errani e Jasmine Paolini, chiamate all’ultimo per poter disputare il tabellone del torneo di doppio femminile alle Olimpiadi di Tokyo a causa del forfait delle croate Daria Jurak e Donna Vekic, vanno al secondo turno. Le azzurre sconfiggono la quotata coppia americana composta da Nicole Melichar e Alison Riske con il punteggio di 6-3 5-7 10-2. Prossime avversarie, le sorelle ucraine Kichenok.

Pronti via, e subito Errani e Paolini, forse consapevoli di avere anche un fattore sorpresa dalla loro parte, mostrano ottima intesa, riuscendo a ottenere il break nel quarto gioco per salire sul 3-1. Le azzurre non hanno quasi mai problemi al servizio, con Paolini convinta ed Errani che, in questo senso, riesce sia ad avere un aiuto importante dalla compagna che a trovare degli sprazzi di grandissima classe, quelli che l’hanno resa famosa in singolo e in doppio. Arriva così il set per 6-3.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Il secondo set vede Errani e Paolini con la possibilità, sull’1-1, di allungare ancora, ma sono Melichar e Riske a comportarsi molto bene dalla palla break sul 30-40 in poi. Passano alcuni turni di servizio senza particolare lotta, poi, dal 3-4 in avanti, succede di tutto. Errani perde la battuta dopo un game ai vantaggi, ma le azzurre recuperano subito a 15. Si innesca una lotta furiosa nel decimo gioco, ma le italiane riescono, dopo diversi punti spettacolari, a recuperare fino al 5-5. Sul 5-6 e servizio Errani, però, alla seconda opportunità per le americane, arriva la trasformazione del set point su uno scambio in cui le azzurre fanno quel che possono, ma non evitano che Melichar trovi la volée decisiva per portare l’incontro al super tie-break.

Questo, però, si trasforma in un autentico dominio da parte delle due giocatrici italiane, che prendono in mano il pallino del gioco e non lo mollano più. Subito c’è il 6-0, le americane abbozzano una reazione, che però non arriva neanche a definirsi tale: Errani e Paolini passano il turno con il 10-2 finale.

Sul fronte statistico, da rilevare come la coppia azzurra sia riuscita a produrre un conto vincenti-gratuiti di 14-9 contro il 26-16 delle americane, ma è stata la maggior solidità di Errani e Paolini a garantire il superamento del turno d'esordio.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Roland Garros Qualificazioni: Errani, Fabbiano e Di Giuseppe al secondo turno 24/05/2021 A 12:48