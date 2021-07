Fabio Fognini ha trionfato meritatamente contro il bielorusso Egor Gerasimov conquistando gli ottavi nel torneo delle Olimpiadi di Tokyo. Una prova convincente quella del ligure che al prossimo turno dovrà affrontare il tennista numero 2 del seeding il russo Daniil Medvedev. L'azzurro nel post partita si è detto soddisfatto della sua prestazione: "Oggi ho giocato una buona partita. Sto ritrovando la mia condizione e sto riuscendo a competere a un buon livello. Purtroppo quando gioco bene mi distraggo e questo è molto pericoloso per me".

Fognini si è imposto 6-4 7-6(4) in un’ora e 45 minuti e proprio su questo aspetto che si concentra in un passaggio nel post partita: "Potevo risparmiare delle energie a fine primo set e sarebbe stato molto importante dato che le temperature sono elevate. Perché poi a inizio secondo set ne ho pagato le conseguenze. Comunque alla fine va bene così. Ora ci sarà Medvedev, che è un Top 3 e che è sicuramente un avversario molto complicato. Ti rimette un milione di volte la palla di là, è solido. Però ci proviamo. All’ATP Cup dopo 20 minuti ero 6-1 poi però lui iniziò a giocare e vinse in tre set".

