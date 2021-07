Tre ore e otto minuti dentro un pomeriggio di caldo afoso, devastante. Lorenzo Sonego rifiuta ancora una volta il concetto di sconfitta e con cuore, testa e tennis riesce ad avere la meglio sul padrone di casa Taro Daniel. Un 4-6 7-6 7-6 prezioso perché arrivato in una giornata complicata e con il jolly di un match point salvato nel tie-break del secondo set. E mentre Sonego festeggiava, l’Italia completava il suo 2-0 sul Giappone grazie a Fabio Fognini. Meno complicato il match del ligure, ma comunque lottato. Fognini ha superato 6-4 6-3 la resistenza di Sugita. Il giapponese ha lottato tantissimo nei primi 6 game, durati quasi 55 minuti e terminati sul 3-3. Una volta girato però il primo set con il break nel nono gioco, Fognini è andato più spedito regalandosi il secondo turno.

Sonego, che cuore

E’ servita appunto tanta pazienza a Lorenzo Sonego, che contro Taro Daniel ha dovuto venire fuori da una bella buca. Il giapponese ha giocato una partita solidissima, trovando tante soluzioni da entrambi i lati del campo. Sonego invece è a lungo mancato in risposta, ottenendo davvero poco da questo punto di vista. E così è bastato un break nel primo parziale a Daniel per strappare il 6-4; ma soprattutto le cose si erano messe male per Sonego in quanto l’allungo anche a inizio secondo set aveva complicato non poco la partita. Daniel però ha tremato nel momento più importante: ovvero quando è andato a servire sul 5-4 per chiudere i conti. Due buone risposte di Sonego; un controbreak a zero. E da lì, l’inizio di una nuova battaglia. Una partita in cui il piemontese, nonostante tutte le difficoltà del caso di un pomeriggio dal caldo devastante e dall’umidità senza eguali, è riuscito a venire fuori. Nel tie-break, sotto 3-0, Sonego non ha mollato, recuperando la situazione di svantaggio e annullando col il servizio il match-point sul 6-5 a favore di Daniel. Chiuso il secondo set con un tie-break vinto per 8 punti a 6, il break in apertura a favore di Sonego sembrava aver finalmente girato le cose. Non è stato così. Taro Daniel è riuscito a rientrare in partita, costringendo Sonego fino al tie-break anche del terzo set. Sonego però ha servito meglio e giocato meglio col dritto, scappando subito sul 6-1. Al terzo match point ha poi chiuso l’azzurro, portandosi via dopo 3 ore e 8 minuti un successo davvero da applausi. Al secondo turno troverà il georgiano Basilashvili.

Fognini ok, bene la gestione

Anche Fabio Fognini inizialmente ha avuto il suo ben da fare. Sugita, già affrontato 3 anni fa in Coppa Davis e giocatore che obbligò Fabio fino al 7-5 del 5° set, si è dimostrato avversario tosto. Un avvio scorbutico, equilibrato, con tutti i game ai vantaggi. Talmente a rilento che dopo più di 50 minuti i due avevano giocato solo 6 game: 3-3 il punteggio. E’ stato però il break nel nono gioco a spezzare gli equilibri, consentendo a Fognini un secondo set più “tranquillo”. Fabio è scappato infatti più rapidamente fino al 5-2. Da lì, una chiusura più semplice di set per il 6-4 6-3 finale che è valso al ligure l’accesso al secondo turno contro uno tra Gerasimov e Simon. Il tennis maschile così prosegue la sua corsa con 2 dei 3 rappresentanti: nella notte, infatti, Lorenzo Musetti si era arreso a John Millman

