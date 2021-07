Buona la prima per i due ‘Lorenzo’, unici rappresentati italiani nel torneo di doppio. Dopo la defezione di Berrettini le speranze del doppio erano infatti tutte riposte in Musetti e Sonego, coppia però assolutamente inedita e alla prima partita di sempre insieme. I due azzurri però hanno giocato un ottimo match e nonostante le pressoché nulle prove insieme in carriera, hanno battuto in 2 set il duo spagnolo Andujar/Carballes Baena.

Una partita tirata. Tosta. Un match in cui i due azzurri si sono imposti per 7-5 6-4 in più di un’oretta e mezza di partita. Bravi, Sonego e Musetti, a strappare per due volte il servizio nel finale di entrambi i set: undicesimo e nono gioco (di primo e secondo set).

La vittoria vale così il passaggio al secondo turno, dove la sfida è però proibitiva. Dall’altra parte della rete troveranno infatti i numeri 1 del mondo della disciplina: i croati Nikola Mektic e Mate Pavic. Loro, insieme, sono nel 2021, hanno giocato ben 54 partite vincendone 49. Tra queste, oltre alla finale all’Australian Open, i titoli nei tornei più importanti: Rotterdam, Dubai, Miami, Monte Carlo, Roma, Eastborune e soprattutto Wimbledon. Insomma: serve un miracolo.

