Sfidano la coppia spagnola Andujar/Carballes.

Come ampiamente pronosticabile, si ferma subito la corsa di Jasmine Paolini nel torneo olimpico: troppo più forte Petra Kvitova, 2 volte campionessa a Wimbledon, testa di serie n°10 e portabandiera della Rep. Ceca: 6-4 6-3. Ha comunque giocato un buon match Jasmine. Tra poco in campo il doppio di Sonego e Musetti.

Sale 3-1 Petra Kvitova, che dopo aver portato via un delicato primo set dà la sensazione di essere anche più sciolta.

Peccato, peccato per Jasmine Paolini. Ha giocato con cuore e testa un primo set alla pari con Kvitova, rimanendo lì col punteggio. Nell'ultimo game però concede due palle break e Kvitova strappa servizio e set sul più bello. Peccato. 6-4 Kvitova primo set.

Al via il match di primo turno di Jasmine Paolini, ultima azzurra a scendere in campo per il primo turno. Ieri fuori la Errani, stanotte avanti bene la Giorgi . Jasmine Paolini ha una partita però complicatissima contro Petra Kvitova, campionessa slam e portabandiera della Repubblica Ceca.