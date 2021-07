Fabio Fognini ha acceso la miccia con parole non tenere nei confronti di Matteo Berrettini a mezzo stampa: il ligure, prossimo all’esordio alle Olimpiadi di Tokyo dove affronterà il giapponese Yuichi Sugita, ha accusato il romano di non essersi fatto vivo in un qualsiasi modo per comunicare la sua rinuncia (dovuta a un infortunio muscolare) alla rassegna a cinque cerchi. Questo ha fatto sì che il taggiasco rimanesse senza possibilità di disputare il doppio, essendo passati i termini per una sostituzione di giocatore.

"Berrettini è intrattabile da giorni"

L’allenatore di Berrettini, Vincenzo Santopadre, dalle pagine de La Repubblica ha replicato con calma, ma decisione, a Fognini: "A Fabio girano perché si è sentito dimenticato, e sperava in un’Olimpiade da medaglia anche in doppio. L’altro, Berrettini, sono giorni che è intrattabile, affranto per questa rinuncia più di quanto non avessi previsto. E così, la telefonata non c’è stata. Un errore. Ma rimediabile".

"Fognini l'ho chiamato io..."

E sempre a proposito della chiamata: "A Fognini ho telefonato io, per spiegare la situazione. Purtroppo il telefono era staccato, forse l’ho chiamato mentre era in volo verso il Giappone. Spero veda la mia chiamata fra quelle in arrivo. Fabio è uno spirito passionale e la maglia azzurra l’ha sempre amata in modo particolare. In fondo, la sua uscita è prima di tutto quella di uno che ci teneva a far bene in questi Giochi. Matteo è un altro che stravede per l’azzurro e non va dimenticato che tra i due è lui quello che ci è rimasto peggio. Hanno caratteri diversi, ma qualcosa che li avvicina e accomuna c’è, sono due ragazzi buoni, molto sensibili. Anche per questo hanno sempre avuto un rapporto di amicizia". Una chiara voglia di non scaldare gli animi, quella dello storico allenatore del numero 1 d’Italia. Non è la prima volta che i problemi fisici tradiscono Berrettini: tutto il 2020 è stato contrassegnato da problematiche di questa natura, e anche a inizio 2021 è stato fermo per molte settimane dopo gli Australian Open, che lo hanno visto farsi male a livello addominale a fine terzo turno con il russo Karen Khachanov".

