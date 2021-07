Ci sarà anche Roger Federer nella delegazione della Svizzera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La lista, composta al momento da 116 atleti, è stata diramata dal comitato olimpico svizzero, che sarà così presente ai Giochi con la rappresentanza numericamente più corposa dal 1996. Federer, attualmente impegnato a Wimbledon, aveva lasciato intendere che avrebbe comunicato la propria decisione proprio dopo lo slam londinese. Per lui si tratterà della quinta partecipazione a un'Olimpiade dopo Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012.

Federer aveva conquistato l'argento a Londra 2012

Wimbledon Federer sventa la minaccia Norrie: ottavi contro Sonego! IERI A 14:20

Per Federer ovviamente l'obiettivo è quello della medaglia più pregiata in singolare, che manca ancora in un palmares da sogno: al massimo è arrivato l’argento in quella finale da sogno a Wimbledon persa contro Andy Murray nel 2012. Possibile che possa prendere parte anche al doppio misto, con una tra Viktorija Golubic e Belinda Bencic. Al momento Federer è ancora in tabellone nel terzo Slam stagionale e oggi affronterà l’azzurro Lorenzo Sonego negli ottavi di finale.

Pioggia, poi Berrettini, Sonego e Federer: il meglio del Day 6

Tokyo 2020 Musetti ai Giochi, dopo il caos arriva l'ufficialità dalla FIT IERI A 08:38