Tennis

Olimpiadi, Tokyo 2020, Tennis: Novak Djokovic perde la testa e lancia la racchetta in tribuna

TOKYO 2020 - Nervosissimo il serbo che non riesce ad arrivare nemmeno a medaglia: il bronzo va allo spagnolo Carreno Busta che passa per 6-4 6-7 6-3. La maledizione dunque prosegue per Djokovic, che per la terza olimpiade consecutiva dopo Londra e Rio, non va a medaglia nel singolare maschile

00:01:24, 8 ore fa