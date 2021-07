Johanna Konta non disputerà le Olimpiadi di Tokyo. La britannica, infatti, è risultata positiva al Covid-19 dopo aver già saltato Wimbledon perché a contatto con un positivo e, dunque, obbligata a saltare lo Slam di casa. Ora quest’altra sfortuna per lei, che non potrà gareggiare in rappresentanza della Gran Bretagna, ora limitata alla sola Heather Watson in termini di singolare femminile.

Così Konta tramite i social: “Come molti di voi sanno, non sono stata in grado di competere a Wimbledon quest’anno dopo che un membro del mio team è stato trovato positivo al Covid-19. Sfortunatamente, benché sia andata in isolamento, ho sviluppato anch’io sintomi e sono successivamente risultata positiva al virus.

Come risultato, non ho potuto allenarmi per le ultime due settimane e mezza, e questo, purtroppo, ha messo il mio corpo in una situazione nella quale sono impossibilitata a chiedergli di essere completamente pronto in tempo per i Giochi Olimpici di Tokyo.

Questa è una realtà che mi spezza il cuore, perché rappresentare il Team GB ai Giochi Olimpici di rio nel 2016 è una delle mie memorie che più custodisco della mia carriera finora. Farò del mio meglio per tornare in piena salute e per essere pronta per tornare a competere presto. Durante questo tempo, starò anche attaccata alla tv per supportare i miei compagni atleti britannici che competono a Tokyo e spero che vi unirete tutti a me“.

Ci sono tre posti vacanti, dunque, nell’entry list olimpica: resta da capire a chi saranno assegnati. La zona di classifica dei possibili nuovi ingressi è quella di Martina Trevisan, che potrebbe non essere lontana dal diventare la terza italiana in tabellone dopo Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

