L’Italia sarà rappresentata da ben cinque tennisti alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dalla Federazione Internazionale dopo la chiusura del ranking in data 14 giugno e la successiva riallocazione delle quote in base ai criteri previsti dal sistema di qualificazione (previsto l’ingresso automatico dei primi 56 atleti del ranking e di altri 8 attribuiti da ITF).

quattro uomini e una donna. Matteo Sonego (26) e Camila Giorgi (numero 76 del ranking WTA) salirà sull’aereo per il Sol Levante in virtù di una ridistribuzione degli slot e cercherà di essere un'outsider. La classifica mondiale garantisce dunque la presenza diMatteo Berrettini (numero 9 del rankign ATP), Jannik Sinner (23), Lorenzo(26) e Fabio Fognini (29) hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti sul cemento della capitale giapponese (si gioca all’Ariake Coliseum) e inseguire un risultato davvero di lusso.(numero 76 del ranking WTA) salirà sull’aereo per il Sol Levante in virtù di una ridistribuzione degli slot e cercherà di essere un'outsider.

L’Italia ha vinto soltanto una medaglia olimpica nel tennis, ovvero il bronzo di Uberto De Morpurgo a Parigi 1924, ma va ricordato che questo sport fu assente ai Giochi dal 1928 al 1984. Il movimento maschile sta vivendo un eccellente momento di forma e la speranza è che si possa festeggiare un alloro, prestigioso quasi quanto un sigillo in uno Slam. Questi giocatori possono formare anche dei doppi (per sesso) o un doppio misto.

QUALIFICATI ITALIA TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2021

Matteo Berrettini

Jannik Sinner

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Camila Giorgi

