Parlando nella sua conferenza stampa pre Wimbledon , la Williams ha detto: "In realtà non sono nella lista olimpica – non che io sappia. Se invece ci sono, allora non dovrei esserci". Ha rifiutato di spiegarne i motivi, aggiungendo: "Ci sono molte ragioni per cui ho preso la mia decisione sulle Olimpiadi. Non mi va di parlarne oggi. Magari un altro giorno. Scusate".