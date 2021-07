Ecco perché mi trovavo lì, in campo. È stato un finale di match difficile". "Sono molto triste, ma presto sarò ottimista, starò bene in pochi giorni". Sono le parole di Roger Federer, deluso dopo la sconfitta con Hubert Hurkacz ai quarti di Wimbledon . "E' stata dura. Negli ultimi game sapevo che non avrei recuperato. Non ci sono abituato. L'ovazione alla fine è stata fantastica, il pubblico è stato fantastico.. È stato un finale di match difficile".

Ultimo Wimbledon?

"Il mio ultimo Wimbledon? Non lo so assolutamente. Parleremo con il mio team. Mi prenderò qualche giorno. Sono molto felice di essere arrivato così lontano dopo tutto quello che ho passato. Vorrei poter tornare, ma alla mia età non si può dire".

Wimbledon Federer, resa amara: Hurkacz vince in 3 set e va in semifinale 6 ORE FA

Il match

"Sul momento ero molto deluso, lo sono ancora. Mi sento esausto, potrei fare un pisolino adesso. Gli ultimi 18 mesi sono stati lunghi e difficili". E ancora: "Non ce l'ho fatta per quest'anno. È stata una strada lunga e difficile, ma in realtà mi è piaciuta. Era sempre in salita, per quanto lenta, ma andava sempre avanti. Chiaramente ci sono cose che mancano nel mio gioco".

La prossima mossa

"Devo parlare con il team e dire 'okay, cosa devo fare per rimettermi in forma ed essere più competitivo?".

Olimpiadi

"Mi prendo un paio di giorni per pensarci, mi siederò con calma e deciderò per me e per tutti, la mia famiglia e il mio team".

Il futuro

"Wimbledon è stata la mia prima montagna da scalare, ora dobbiamo parlare di tutto con la squadra e non avere fretta nel prendere una decisione. L'obiettivo è giocare, spero che (il ritiro, ndr) non accada. L'obiettivo è giocare sicuramente (sorride, ndr)".

Federer: "L’obiettivo a Wimbledon è la seconda settimana"

Wimbledon Sonego in partita per un set ma è Federer a centrare i quarti 05/07/2021 A 16:21