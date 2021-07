Roger Federer salta Tokyo 2020 e si preclude così quasi certamente la possibilità di prendere parte agli ultimi Giochi Olimpici della sua carriera.

A dare l'annuncio è lui stesso, tramite i propri profili social, anche se la notizia non giunge come del tutto inaspettata: dopo la sconfitta con Hurkacz a Wimbledon aveva detto che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per pensarci

Sono molto deluso

"Durate la stagione sull'erba, purtroppo ho subito un risentimento al ginocchio e ho accettato il fatto che devo ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso, visto che è stato un onore e un bel momento della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera. Ho cominciato la riabilitazione con la speranza di tornare nel Tour più avanti durante l'estate. Auguro a tutto il team svizzero la miglior fortuna e tiferò tantissimo da lontano. Come sempre, forza Svizzera!", si legge.

Per Federer partecipare ai Giochi (in cui è stato portabandiera nel 2004 e nel 2008) sarebbe stato uno degli ultimi traguardi da tagliare: non ha mai nascosto infatti che gli sarebbe piaciuto aggiungere alla sua collezione già vasta di trofei anche l'oro olimpico, che lui ha vinto, ma in doppio con Stan Wawrinka a Pechino 2008. Il successo nella competizione individuale sarebbe stato l'ultimo coronamento di una carriera che ormai non ha più nulla da chiedere. Il giorno della cerimonia di chiusura di Tokyo, infatti (l'8 agosto), l'elvetico compirà 40 anni e, per quanto agonisticamente longevo possa essere, dovremo aspettarci più presto che tardi il tanto temuto annuncio del ritiro.

Non lo vedremo dunque sui campi a cinque cerchi, ma con ogni probabilità il nuovo obiettivo potrebbe essere quello di tornare in forma per poter disputare gli US Open.

