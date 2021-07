Jannik Sinner rinuncia a partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lo annuncia l'atleta su Instagram insieme alle proprie motivazioni. Sinner era convocato insieme a . Lo annuncia l'atleta su Instagram insieme alle proprie motivazioni. Sinner era convocato insieme a Berrettini, Sonego e Fognini

"Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni", spiega.

La decisione è stata dettata dal fatto che non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrare sulla mia crescita. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obbiettivo è diventare un miglior giocatore in campo e fuori.

"Sono pronto a mettermi ancora di più in gioco con l’obbiettivo di migliorare. Sono sincero con voi e spero che potrete capire il mio ragionamento dietro a questa decisione. Sento che questa sia la scelta migliore per il mio futuro", conclude.

Teoricamente il posto lasciato vuoto da Sinner, a questo punto, dovrebbe essere preso da Lorenzo Musetti, numero 63 del mondo e quinto italiano nel ranking ATP.

