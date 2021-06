Il tennis azzurro ottiene un'altra qualificazione in vista di Tokyo 2020. L'ITF, in base al sistema di riallocazione delle quote, ha infatti attribuito un pass olimpico a Jasmine Paolini, attuale numero 88 della classifica WTA. La Paolini va ad aggiungersi a Camila Giorgi e ai 4 azzurri del maschile Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini, portando a 6 il contingente della disciplina per la XXXII edizione dei Giochi Olimpici Estivi.

