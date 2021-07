L'ITF pubblica la lista ufficiale degli iscritti ai tornei olimpici di Tokyo 2020 e tra i nomi ne spiccano alcuni di grande rilievo, o su coi aleggia una grande attesa. Il primo tra tutti è Roger Federer, che insegue il sogno della medaglia d'oro alla soglia dei 40 anni, ma ci sono anche Novak Djokovic, il nostro Matteo Berrettini, Stefanos Titsipas tra gli uomini e, tra le donne, Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka.

Si sapeva già, invece, dell'assenza di Rafael Nadal , così come in campo femminile di Simona Halep Serena Williams . Proprio in casa USA, lato femminile, si sta registrando una corsa al "non esserci". Dopo la rinuncia di Sofia Kenin, doveva entrare nel gruppo Madison Keys , ma anche lei ha rinunciato, e così la quarta è Alison Riske.