Novak Djokovic si era preso del tempo per pensare al da farsi. ora a Tokyo per completare un’altra impresa: vincere il suo primo oro a Cinque Cerchi della carriera e dar seguito all’impresa delle imprese, il Golden Slam. Dopo il trionfo di Wimbledon in Finale contro Matteo Berrettini,si era preso del tempo per pensare al da farsi. Le riserve sono state sciolte

Nole, che nei Championships ha raggiunto quota 20 Major in carriera come Rafa Nadal e Roger Federer, vuol allungare la propria striscia vincente nel suo 2021 fantasmagorico, andando a occupare quella casella ancora vuota. Il serbo, infatti, vanta solo un bronzo a Pechino nel 2008. Gli stimoli, quindi, non mancano e di questo ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per il Giappone.

Credo di aver fatto una preparazione perfetta, arrivo qui pieno di fiducia ed energia. Rappresentare la Serbia è il privilegio e l’onore più grande che si possa avere. Sono stato in grado di vincere sia la Coppa Davis che l’ATP Cup, ora mi auguro di chiudere il cerchio con l’oro olimpico.

Sui possibili avversari, Djokovic ha le idee molto chiare: “Medvedev, Tsitsipas e Zverev sono dei candidati all’oro, ma in un torneo del genere può accadere di tutto”.

Non resta che attendere l’esito del campo.

