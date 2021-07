Schiaffo al Volo – Episodio 9. Domenica 18 luglio e il . Domenica 18 luglio e il forfait di Matteo Berrettini fa saltare il quinto Top10 per il torneo olimpico di Tokyo 2020. Si aggiunge a quella rumorosa di Roger Federer e completa un quadro chiaro: mancheranno 13 dei primi 23 del mondo, che diventano 27 dei primi 50. Autostrada per Djokovic, dunque? Jacopo non è d’accordo, sottolineando come i più forti sul cemento in Australia – Medvedev, Tsitsipas e Zverev – siano tutti presenti.

Qui sotto il Podcast intero da ascoltare gratuitamente

Minuto 20:00 circa e chiusa l’ampia discussione sul torneo olimpico, un tweet di Stefanos Tsitsipas sulla questione ‘coaching’ apre un bel tema di dibattito. Il greco vorrebbe che diventasse legale. Jacopo la pensa come lui, mentre Simone non è d’accordo. Tra episodi del passato e punti di vista.

Minuto 31:00 circa e si va sui vincitori dei vari tornei della settimana. Dalla conferma delle Krejcikova alle vittorie di Carreno e Ruud. L’analisi dei tabelloni porta in qualche modo anche allo ‘Schiaffo della settimana’: dal minuto 38:00 Jacopo si lamenta della qualità dei tabelloni. Non sarebbe più opportuno ragionare su termini qualitativi anziché quantitativi per il prossimo futuro?

Qui l’intera puntata di Schiaffo al Volo. Il podcast di Eurosport sul mondo del tennis è disponibile anche su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Per le vostre domande a Jacopo e Simone c’è Twitter: hashtag #SchiaffoalVolo.

