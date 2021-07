Giornata da dimenticare per il tennis olimpico: in Italia, Matteo Berrettini ha annunciato il forfait a causa degli strascichi di un infortunio maturato sull'erba di Wimbledon. A prendere la via dell'esilio quest'oggi è anche Cori Gauff: la tennista 17enne a stelle e strisce avrebbe potuto essere una grande protagonista della manifestazione, ma la sua consacrazione a cinque cerchi dovrà attendere. Coco ha informato via Twitter della sua positività al Covid-19.

Il baby-fenomeno è costretto dunque a saltare i Giochi: il suo debutto in Giappone l'avrebbe resa la più giovane tennista olimpica da Mario Ancic nel 2000. La notizia affossa pesantemente le speranze del team femminile di tennis a stelle e strisce, che aveva già incassato il no di Serena Williams

Il messaggio di Coco

"Sono molto amareggiata nel comunicarvi che sono risultata positiva al Covid e non sarò in grado di partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi è sempre stato un sogno per me, e spero ci saranno altre opportunità per realizzarlo in futuro. Voglio augurare buona fortuna al Team USA e gare in sicurezza agli atleti olimpici e all'intera famiglia olimpica".

