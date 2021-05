Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui tennis, con gli atleti partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con gli atleti partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

I tornei di tennis si terranno dal 24 luglio al 1° agosto 2021 all'Ariake Tennis Park di Tokyo, struttura dotata di 12 campi. Il campo centrale è in grado di tenere 10mila spettatori. Si gioca sul cementoindoor. I tabelloni dei tornei singolari sono composti da 64 giocatori ciascuno (sei partite per vincere il torneo). Nel doppio i partecipanti partono dai sedicesimi mentre nel doppio misto dagli ottavi. Si gioca sempre al meglio dei tre set con l'eccezione della finale singolare maschile, al meglio dei cinque. I tiebreak sono standard (il primo che arriva a 7).

Partecipanti

La qualificazione al singolare si basa sul ranking all'7 giugno 2021: i migliori 56 della classifica saranno ammessi, con una limitazione di quattro atleti per nazione. Altri sei atleti accedono al torneo attraverso qualificazioni continentali mentre gli ultimi due sono riservati a una wild card per il paese ospitante e a un già campione olimpico o vincitore Slam. Nel doppio accedono le migliori 31 coppie del ranking più una wildcard, nel misto 15 coppie più una giapponese.

Calendario

24 luglio - primo turno singolare uomini e donne, primo turno doppio uomini e donne

25 luglio - primo turno singolare uomini e donne, primo turno doppio uomini e donne

26 luglio - secondo turno singolare uomini e donne, ottavi doppio uomini e donne

27 luglio - secondo turno singolare uomini e ottavi singolare donne, quarti doppio uomini, ottavi e quarti doppio donne

28 luglio - ottavi singolare uomini e quarti singolare donne, semifinale doppio uomini e quarti doppio donne, ottavi doppio misto

29 luglio - quarti singolare uomini e semifinali singolare donne, semifinali doppio donne e quarti doppio misto

30 luglio - semifinale singolare uomini, finale doppio uomini, semifinali doppio misto

31 luglio - finale bronzo singolare uomini, finale oro e bronzo singolare donne, finale bronzo doppio donne e finale bronzo doppio misto

1° agosto - finale oro singolare uomini, finale oro doppio donne e finale oro doppio misto

Italiani

Al momento sono tre gli italiani qualificati nel singolare: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, tutti e quattro nella top 56. Tra le donne non ci sarebbero al momento azzurre qualificate al singolare.

Giocatori da seguire

Se ci sarà (incrociamo le dita), vedremo Roger Federer alla sua ultima recita olimpica. Semifinale ad Atene 2000 e argento a Londra 2012, lo svizzero incontrerà gli avversari di cento battaglie: Rafa Nadal, oro nel 2008, e Novak Djokovic, anche lui come Roger a caccia di uno dei pochi allori mancanti.

Storia del torneo

Sport presente nel programma dei Giochi fin da Atene 1896, ha subito però lunghi anni di esclusioni. Dal 1924 si è tenuto solo nel 1964 e nel 1984 come esibizione e solo dal 1988 è tornato in pianta stabile nel programma a cinque cerchi. Dal 2008 fa parte del circuito ufficiale ATP. Le atlete più medagliate di sempre sono Venus Williams (4 ori e un argento tra singolare e doppio) e la britannica Kitty McKane (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi). L'unico atleta capace di vincere due volte nel singolare è Andy Murray, campione 2012 e 2016. L'Italia non è mai salita sul podio in nessun torneo.

