Il tennis è uno sport molto logorante dal punto di vista fisico e mentale, e nel corso delle Olimpiadi di Tokyo questi aspetti sono stati assai sollecitati. Il caldo e l'alto tasso di umidità hanno costretto i giocatori a fronteggiare delle condizioni estreme che hanno reso gli incontri un'autentica prova di resistenza, simile a una maratona. Diversi giocatori hanno avuto dei problemi per questo: Daniil Medvedev è quasi svenuto durante la sua vittoria su Fabio Fognini, mentre Paula Badosa ha lasciato il campo su una sedia a rotelle dopo essersi ritirata dalla sua partita dei quarti di finale contro Marketa Vondrousova. Il numero 1 al mondo Nole Djokovic si era speso in prima persona per difendere i colleghi: "Ho parlato seriamente con gli organizzatori e, nonostante tutti i problemi logistici che bisogna affrontare, stanno lavorando per far iniziare i turni di gioco un po' più tardi. L’idea è che con l’avanzare del torneo i match cominceranno qualche ora più tardi. Per noi sarebbe veramente il massimo".

Per via di tutto ciò, l'International Tennis Federation ha annunciato che, a partire da domani (giovedì) le partite dei quarti di finale del tabellone di singolare maschile e le semifinali di quello femminile inizieranno alle 15.00 invece che alle 11:00. Ci si augura, con questo provvedimento, di venire incontro alle esigenze degli atleti, molto spossati per quanto è accaduto nei match andati in scena finora nel corso del torneo olimpico.

