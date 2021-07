Lorenzo Musetti scalda i motori in vista dell’esordio nella sua prima Olimpiade. Il golden boy del tennis azzurro, n° 61 del ranking mondiale, non doveva inizialmente far parte della spedizione azzurra per Tokyo ma la rinuncia da parte di Jannik Sinner, gli ha spalancato le porte della rassegna a cinque cerchi. Un appuntamento in cui l’astro nascente di Carrara proverà a confermare i progressi mostrati al Roland Garros e a ritagliarsi un ruolo da outsider in una kermesse che non vedrà protagonisti due mostri sacri come Rafa Nadal e – Fresco di esame maturità passato in maniera egregia,scalda i motori in vista dell’esordio nella sua prima Olimpiade. Il golden boy del tennis azzurro, n° 61 del ranking mondiale, non doveva inizialmente far parte della spedizione azzurra per Tokyo ma la rinuncia da parte di Jannik Sinner, gli ha spalancato le porte della rassegna a cinque cerchi. Un appuntamento in cui l’astro nascente di Carrara proverà a confermare i progressi mostrati al Roland Garros e a ritagliarsi un ruolo da outsider in una kermesse che non vedrà protagonisti due mostri sacri come Rafa Nadal e – notizia delle scorse ore - Roger Federer, l’idolo e punto di riferimento di Musetti come confida in un’intervista a Gazzetta.it.

"Sarei dovuto andare a Umago e Kitzbuhel, ma dopo Bastad partirò per Tokyo il 19 luglio. Quindi ci prepareremo lì qualche giorno sul veloce, per riprendere un po’ le situazioni su quella superficie. Il mio rapporto col cibo giapponese? Non sono mai stato in Giappone e non sono un amante della cucina asiatica. Ma qualcosa dovrò mangiare…”.

Musetti ha anche parlato del diploma preso una settimana dopo la splendida figura fatta al Roland Garros 2021, dove si è arreso solo al campione Novak Djokovic che nei primi due set ha sofferto le pene dell’inferno contro il gioco spumeggiante del ragazzo di Carrara.

"L’esame, è andato bene: ho preso 97/100. Le date della maturità sono state cambiate un po’ all’ultimo, quindi mi sono preparato al meglio dopo il Roland Garros, quando ho avuto un po’ di tempo per stare più concentrato sullo studio che sul tennis. A Parigi, essendo andato avanti nel torneo, ovviamente avevo fatto poco. Sono stato fortunato perché ho avuto una settimana per allenarmi e per prepararmi per l’esame. Se proseguirò con gli studi? Mi piace la mia vita e devo fare sacrifici per il tennis: la mia testa ora è lì”.

