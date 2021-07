Si ferma subito al 1° turno l’avventura del più giovane tennista in tabellone a questo torneo olimpico. Con i suoi 19 anni e 142 giorni Lorenzo Musetti era infatti il rappresentante più fresco del torno olimpico: si è arreso però, subito al 1° turno, al veterano australiano John Millman.

Un ko per 6-3 6-4 dove Musetti ha comunque lottato, senza trovare però mai la costanza giusta per impensierire il tennista australiano. Ben lontano dietro la linea di fondo, Musetti ha a lungo ‘remato’ per provare a contenere un Millman voglioso di tenere lo scambio in mano. E la prima, in primo luogo, è girata sul finale del primo set. Nel settimo gioco infatti Musetti non è riuscito a convertire due palle break; cosa che è riuscito a fare Millman nel game successivo. Dal 3-3 dunque, di fatto, Millman ha infilato un parziale di 5 game consecutivi per la fuga sul 6-3, 2-0 che sembrava indirizzare la partita.

Musetti è però riuscito a trovare la reazione proprio nel momento più complicato, avvicinandosi un po’ alla riga di fondo e trovando qualche buona soluzione in risposta. Il carrarino è rientrato sul 2-2 prima e ha recuperato fino al 4-3 in proprio favore anche un successivo secondo break di svantaggio. Il colpo di grazia è però arrivato nel finale di set, quando nel nono gioco Musetti ha perso il servizio, lasciando a Millman la strada verso il successivo 6-4 finale.

La prima esperienza olimpica di Musetti termina così con un ko al primo turno; contro un avversario non impossibile ma sicuramente con maggiore esperienza e che nel match odierno si è espresso meglio dal punto di vista anche tattico. L’Italia perde così immediatamente il primo dei tre protagonisti del singolare maschile: a Fognini e Sonego il compito di provare a portare avanti i colori azzurri.

Fuori anche Sara Errani

Ben più netta è stata la sconfitta di Sara Errani. La romagnola, alla quarta presenza olimpica della carriera, si è arresa nettamente alla finalista del Roland Garros Anastasia Pavlyuchenkova. La russa, alle Olimpiadi sotto bandiera del CIO, si è imposta con un impietoso 6-0 6-1. Troppo superiore in questo momento il tennis di Pavlyuchenkova rispetto a quella di Sara. Anche in questo caso all’Italia restano 2 rappresentanti: Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

