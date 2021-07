Matteo Berrettini è stata un fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente azzurro, con il romano che si è trovato a dover saltare l’evento olimpico Stampa, della sua decisione di rinunciare alle Olimpiadi: Il tennis italiano ha perso negli ultimi giorni la sua principale carta da medaglia alle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo. La rinuncia diè stata un fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente azzurro, con il romano che si è trovato a dover saltare l’evento olimpico a causa di un problema muscolare che è peggiorato dopo la finale di Wimbledon . Berrettini si sarebbe presentato sul cemento giapponese come uno dei principali candidati per una medaglia. Il tennista romano ha parlato, in un’intervista alla, della sua decisione di rinunciare alle Olimpiadi:

“Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all’ultimo ho pensato di andare a Tokyo anche rotto, ma non avrebbe avuto senso, non sarei riuscito a fare quello che volevo, cioè lottare per una medaglia. Inoltre rischiavo di peggiorare l’infortunio. Dopo lunghe riunioni con il team ho deciso di lasciar perdere”.

Dal lockdown al Queen's: l'anno straordinario di Berrettini

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Per Berrettini le Olimpiadi sono sempre state un sogno ed un traguardo importante da raggiungere da atleta come ha ribadito nell’intervista:

“Fin da piccolo vivere nel villaggio olimpico a contatto gli altri atleti era uno dei miei sogni. Altri la pensano diversamente, ma io non giudico. Va detto che è un’edizione difficile per via delle restrizioni e della mancanza di pubblico”.

L’obiettivo immediato di Berrettini è quello di guarire il prima possibile per presentarsi al meglio nell’estate americana con i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e poi gli US Open. Nella testa di Berrettini, però, c’è un altro obiettivo ancora più lontano: “Ora Parigi 2024 per me diventa un obiettivo ancora più importante”.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Tennis, i favoriti: Novak Djokovic insegue il Golden Slam UN' ORA FA