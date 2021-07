Un uomo in missione. Novak Djokovic vuole vincere tutto nel 2021. Attraverso un tweet, il campione serbo ha confermato la sua partecipazione ai Giochi Olimpici e, di conseguenza, rimane vivo il sogno Golden Slam che potrà essere completato con l'accoppiata Tokyo e US Open.

"Non posso deludere il mio amico Koujirou. Ho prenotato il mio volo per Tokyo e mi unirò con orgoglio alla squadra serba per partecipare alle Olimpiadi".

Nel tabellone maschile quasi metà dei giocatori presenti nella top50 ATP si sono cancellati, tra cui Nadal, Federer, Medvedev, Thiem e il nostro Jannik Sinner. Djokovic cercherà di vincere il torneo olimpico per la prima volta in carriera alla sua quarta partecipazione.

