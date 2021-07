Nicola Pietrangeli ha sempre osservato da vicino il tennis di Berrettini, quasi come se fosse un suo allievo. Alla fine, Matteo è riuscito a uscire dalla sua storica ombra, superando il record della semifinale di Wimbledon raggiunta proprio da Pietrangeli nel 1960 . Quest'ultimo, sotto l'ombrellone di un'assolata spiaggia, è stato raggiunto dai microfoni di Sportmediaset per parlare del forfait olimpico annunciato di recente da Berrettini. Il nome del tennista romano si aggiunge alla lunga lista di assenti d'eccellenza per il torneo olimpico.

"Nel doppio Berrettini e Fognini potevano fare qualcosa; a Berrettini, giocando come stava giocando adesso, sarebbe spettata una semifinale come minimo. Quello di cui la gente non si rende conto è quanto sia difficile oggi arrivare in una semifinale di questi tornei. C'è una concorrenza tale, anche perchè ci sono tanti soldi coinvolti, che oggi ammazzano i padri e le madri [ride, ndr]. Quindi arrivare in una semifinale, specialmente di un Grande Slam, sebbene quest'anno abbiano ridotto i premi per colpa dell'epidemia, non solo è qualcosa di grande, sono 750mila euro..."

Come si spiega il forfait?

"Io spero che non sia, come molti pensano, un po' di paura da parte sua. Avrà un po' di paura come probabilmente molti di questi hanno paura. Perchè lui a Tokyo una bella semifinale secondo me se la portava, se non di più..."

Lo stato del tennis italiano

"Berrettini è una bella realtà, adesso abbiamo anche una bella squadra di Coppa Davis. C'è stato un periodo durato 10 anni in cui le donne ci hanno 'mantenuto'. Hanno fatto cose straordinarie. Adesso è il momento dei ragazzi. Speriamo che tra pochissimo le ragazze ritornino".

