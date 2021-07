Nuovo pass olimpico in extremis per l’Italia nel tennis, con Sara Errani che si qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 grazie ai numerosi forfait degli ultimi giorni e alla riallocazione delle quote a cinque cerchi da parte dell’ITF. La 34enne romagnolo si aggiunge così a Camila Giorgi e Jasmine Paolini per quanto riguarda il settore femminile, con Martina Trevisan che ha rinunciato al suo pass per infortunio.

Per la nativa di Bologna classe 1987, si tratta della quarta partecipazione olimpica dopo le esperienze a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Errani vanta come miglior risultato in singolare il terzo turno raggiunto in Brasile, mentre a livello di doppio fu in grado di raggiungere i quarti in coppia con Roberta Vinci sull’erba di Wimbledon nel 2012 per poi cedere il passo alle sorelle Williams.

Saranno dunque 7 complessivamente i tennisti azzurri impegnati ai Giochi (al maschile Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti), per un totale di 385 atleti italiani qualificati in 36 discipline differenti.

