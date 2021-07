qualificati per i tornei di tennis delle Olimpiadi di Tokyo: 86 uomini saranno protagonisti tra singolare maschile, doppio maschile e doppio misto. Sono state aggiornate il 16 luglio dall’ITF le liste (salvo ulteriori forfait, come quello di Matteo Berrettini ) degli atletisaranno protagonisti tra

Il tennis alle Olimpiadi di Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a domenica 1 agosto: tra gli uomini però non ci saranno 26 dei primi 50 tennisti del ranking ATP del 14 giugno, utilizzato quale cut off olimpico. Tra questi soltanto il bulgaro Grigor Dimitrov non aveva i requisiti minimi di Davis Cup richiesti.

Tokyo 2020 Coco Gauff positiva al Covid, salterà Tokyo 14 ORE FA

infortuni, più o meno gravi, diversa programmazione, oppure perché non scelti dalla Federazione d’appartenenza. Gli altri 25 hanno rinunciato tutti per, più o meno gravi, diversa, oppure perché positivi al COVID o perché

Top 10: i colpi più belli di Roger Federer ai Giochi Olimpici

ELENCO FORFAIT TOKYO TOP 50 ATP

3 Rafael Nadal (Spagna)

5 Dominic Thiem (Austria)

8 Roger Federer (Svizzera)

9 Matteo Berrettini (Italia)

10 Roberto Bautista Agut (Spagna)

13 David Goffin (Belgio)

14 Denis Shapovalov (Canada)

15 Casper Ruud (Norvegia)

18 Milos Raonic (Canada)

19 Cristian Garín (Cile)

20 Grigor Dimitrov (Bulgaria) (mancanza requisiti Davis Cup)

22 Alex de Minaur (Australia)

23 Jannik Sinner (Italia)

25 Daniel Evans (Gran Bretagna)

28 Stan Wawrinka (Svizzera)

32 Reilly Opelka (USA)

33 John Isner (USA)

34 Borna Ćorić (Croazia)

36 Taylor Fritz (USA)

38 Albert Ramos Viñolas (Spagna)

40 Dušan Lajović (Serbia)

41 Cameron Norrie (Gran Bretagna)

42 Adrian Mannarino (Francia)

44 Filip Krajinović (Serbia)

46 Benoît Paire (Francia)

48 Federico Delbonis (Argentina)

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Dal lockdown al Queen's: l'anno straordinario di Berrettini

Tokyo 2020 Berrettini: "Sono devastato da non poter giocare alle Olimpiadi" 19 ORE FA