08:05 - Sonego è ancora vivo!

Controbreak di Lorenzo Sonego proprio sul più bello. Taro Daniel è andato a servire per il match sul 5-4 ma ha perso il servizio a zero. Game super aggressivo di Sonego col dritto, che strappa così la battuta al giapponese e rientra sul 5-5! Non è finita, Sonego lotta ancora!

07:41 - Break Daniel anche nel 2° set

Subisce di nuovo il break nel 5° game Lorenzo Sonego, così come era stato nel primo set. Sale 3-2 e servizio Sugita che ha già vinto il 1° set. In un caldo tropicale, devastante, si fa difficile per Lorenzo adesso.

07:35 - Fognini-Sugita, via al match

Nel mentre Sonego prova la rimonta, è iniziato anche il match di Fabio Fognini: anche per lui un giapponese, Sugita. Fabio lo affrontò in Coppa Davis nel febbraio 2018: una sofferta vittoria per 7-5 al 5° set.

07:12 - Primo set Daniel

Si mette male per Sonego, che in una giornata caldissima lascia il primo set nonostante 5 aces, 12 vincenti e il 78% di prime in campo. Troppi errori in risposta per il piemontese, con Daniel che ha sfruttato la sua unica chace, si è preso il break e l'ha portato fino al 6-4 finale di questo primo set. Dunque costretto alla rimonta Sonego. Italia che nella notte ha già perso Musetti ed Errani

06:50 - Break Daniel

Il primo allungo della partita è di Taro Daniel, che strappa il servizio nel quinto game e poi consolida l'allungo in un combattuto sesto gioco. Il giapponese sale 4-2. Anche in questo caso l'Italia del tennis deve subito inseguire.

06:30 - Sonego-Daniel, tra poco si parte

Dopo il ko di Lorenzo Musetti e Sara Errani, tocca a Lorenzo Sonego provare a tenere alti i colori azzurri. Sonego sfida il padrone di casa, il giapponese Taro Daniel. Un solo precedente tra i due, nemmeno giocato: al Challenger di Cordenons nel 2016, Sonego si ritirò prima della partita e Daniel passò senza giocare. Il momento è però favorevole a Sonego che arriva a Tokyo con buone ambizioni e la voglia di fare bene. Vediamo cosa ne verrà fuori.

