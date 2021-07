Si è tenuto nella notte italiana l’appuntamento con il sorteggio dei tabelloni del torneo di tennis alle Olimpiadi di Tokyo. Nel draw del singolare femminile incroci non semplici, per usare un eufemismo, per le azzurre. Camila Giorgi inserita nella parte bassa dovrà affrontare la testa di serie n.11 Jennifer Brady, giocatrice che quest’anno ha raggiunto la finale gli Australian Open. Un impegno complicato per Camila, che però dovesse trovare continuità nel proprio tennis potrebbe mettere in difficoltà l’americana.

Sorteggio duro anche per Paolini ed Errani

Difficile, per non dire impossibile, il confronto che attende Jasmine Paolini (parte alta): la nostra portacolori se la vedrà con la n.10 del seeding Pietra Kvitova, che con i suoi colpi potenti potrebbe creare non pochi imbarazzi. A chiosa in ottica italiana, Sara Errani, alla sua quarta partecipazione a Cinque Cerchi, affronterà la russa Pavlyuchenkova, finalista in stagione al Roland Garros. Inutile parlare anche in questo caso di partita molto complessa per Sarita. Dando uno sguardo al tabellone nella sua interezza, le due grandi favorite Ashleigh Barty (testa di serie n.1) e Naomi Osaka (testa di serie n.2) sono pronte ad affrontare il loro percorso: l’australiana inizierà con la spagnola Sorribes Tormo, mentre la padrona di casa giocherà contro la cinese Zheng.

