È’ andato in scena nella nottata italiana il sorteggio dei tabelloni dei singolari e dei doppi nel torneo olimpico a Tokyo. I tornei prenderanno il via dal 24 luglio e si prospettano giorni molto intensi. Nel draw degli uomini sono tre gli azzurri ai nastri di partenza in singolare, ovvero Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, rispettivamente testa di serie n.13 e n.15, e il giovane Lorenzo Musetti. Assente per infortunio, come è noto, Matteo Berrettini. Ebbene, l’urna da questo punto di vista non è stata così benevola per i nostri portacolori. Musetti è finito nello stesso quarto (parte alta del tabellone) di Novak Djokovic (n.1 del mondo), che esordirà contro il boliviano Dellien. Musetti, nel caso specifico, affronterà l’australiano John Millman e potrebbe incrociare Djokovic in un ipotetico terzo turno.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Il tennis a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario 20/05/2021 A 10:46

Sonego e Fognini debuttano contro 2 giapponesi

Per quanto concerne Sonego, l’esordio sarà contro il padrone di casa Taro Daniel (parte alta del tabellone) e sulla carta i favori del pronostico sono per l’azzurro. Un Sonego che potrebbe però finire in rotta di collisione nel terzo round contro il tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.3). Per quanto riguarda Fognini, nella parte bassa del tabellone, il ligure avrà un altro giapponese ovvero Sugita e l’ipotesi terzo turno coincide con la testa di serie n.2 Daniil Medvedev, atteso però a un primo incontro insidioso contro il kazako Alexander Bublik, tennista capace di tutto. Giusto considerare un altro dei favoriti, ovvero il n.3 del seeding Stefanos Tsitsipas, che se la vedrà al primo round contro il tedesco Kohlschreiber (parte bassa del tabellone).

Tokyo 2020 Giorgi, subito Jennifer Brady. Sorteggio duro per le azzurre UN' ORA FA