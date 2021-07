Definire le ultime ore di Musetti come febbricitanti è dir poco. Nella mattinata di sabato, la notizia della rinuncia di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Tokyo si è diffusa in un batter di ciglia. L’improvvisa decisione era arrivata poco prima anche alle orecchie del CONI, che aveva provveduto ad avvisare il classico “next man up”: Lorenzo Musetti.

Il tennista carrarese è stato travolto in un vortice di telefonate poco dopo la diramazione della notizia. Per partecipare a Tokyo infatti, serve riorganizzare il proprio calendario radicalmente. Da Toronto, passando per Cincinnati allo Us Open, tutte le date di preparazione sono state rivalutate sotto gli occhi del coach Simone Tartarini.

Il Coni dà subito l'ufficialità della sostituzione, ma poi deve scontrarsi con le clausole del CIO. Quindi il primo colpo di scena: verso sera, la Federazione avvisa l’entourage del tennista toscano della sua ineleggibilità per ragioni prettamente burocratiche. Sinner infatti, si sarebbe ritirato dalla competizione troppo tardi, e il suo nome si sarebbe potuto sostituire solo in caso di infortunio.

Così, per qualche ora, gli italiani in rampa di lancio per Tokyo sono rimasti solo in tre: Berrettini, Fognini, Sonego, più Giorgi e Paolini per il femminile. Stamattina tuttavia, un altro repentino testacoda: la Federtennis ha ottenuto dall’ ITF il lasciapassare per l’effettiva sostituzione e ha risolto il nodo delle tempistiche, permettendo a Musetti di aggregarsi alla spedizione olimpica in extremis. Questa aggiunta permette anche di salvare il doppio azzurro nel torneo.

Musetti, numero 63 al mondo, si è detto entusiasta dell’opportunità:

Per me, come per qualsiasi atleta, l’Olimpiade è una grande occasione, così come lo è sempre giocare per la maglia azzurra e lottare al fianco dei compagni.

