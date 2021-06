Tennis

Tokyo2020, Serena: "Non sarò a Tokyo, non mi va di dirvi le ragioni"

TOKYO 2020 - Alla vigilia di Wimbledon, Serena Williams conferma il proprio forfait per Tokyo 2020. La campionessa americana, però, in conferenza stampa ha preferito non spiegare le ragioni di questa scelta.

00:00:35, un' ora fa