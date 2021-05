Billie Jean King non vuole essere la tua eroina - lo so perché ho cercato di dirle che era la mia. Il suo curriculum non potrebbe essere migliore: ex numero uno al mondo, un totale di 39 titoli del Grande Slam, una sostenitrice dell'equità di genere e razziale, fondatrice del tour femminile professionistico da 50 anni - e la lista potrebbe continuare. Però, quello che ha plasmato la mia vita, e quella di innumerevoli atlete venute dopo, è stato il suo lavoro legislativo chiamato Titolo IX.

King ha dato vita all'idea della Women’s Tennis Association nel 1971 e due anni dopo, insieme agli "Original 9" che costituivano il suo sindacato, ha formato un tour con il sostegno degli sponsor. L’ha fatto era perché gli uomini non volevano condividere i premi in denaro."Abbiamo sempre voluto stare con gli uomini, ma gli uomini non ci volevano", ha detto BJK.

Roland Garros Jannik Sinner: "Da Eminem a Sido, ecco la mia playlist" UN' ORA FA

Ma non ha concentrato i suoi sforzi solo sull’aspetto economico, sulle stelle o sull’avere successo, si è anche concentrata sulla correzione di tante diversità.

Prima del 1971, lo sport femminile riceveva in media l'1% dei budget per l'atletica universitaria e per l'atletica leggera nelle scuole superiori. Il Titolo IX fu proposto come emendamento al Civil Rights Act del 1964, richiedendo istituzioni educative finanziate dal governo federale per dedicare pari risorse a studenti e studentesse, anche nel campo dell'atletica leggera. Mentre il disegno di legge si faceva largo nel Congresso nel 1971, King vide l'opportunità di inaugurare un'intera generazione di atlete pro-ready e, in un senso più ampio e duraturo, cambiare la percezione della società delle atlete.

La giocatrice numero uno del tour - e atleta più pagata al mondo è andata a Washington DC per testimoniare e garantire il passaggio del Titolo IX in modo da segnare un enorme cambiamento nell'opinione pubblica sul valore delle donne nello sport. Il fatto che il mondo delle donne dirigenti d'azienda sia composto in modo schiacciante da donne che hanno praticato sport al liceo o all'università dimostra quanto avesse ragione.

Il suo lavoro ha iniziato a manifestarsi quando quella generazione di atlete è diventata maggiorenne - la squadra nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e la Coppa del mondo nel 1999, ispirando un altro ciclo di atlete - con l'opportunità di competere professionalmente nello sport, o per lo meno, su un piano di parità con i loro colleghi di sesso opposto.

È qui che torno nella storia, poiché il Titolo IX è stato il motivo per cui anche io sono andata al college. Alcuni anni fa ero con BJKing per registrare un episodio del podcast di The Racquet Magazine, e uno degli obiettivi principali era ringraziarla personalmente per aver svolto quel lavoro. Cambiare la vita delle donne, cambiare il nostro sport e la cultura.

Billie mi ha fermato nel mezzo del mio ringraziamento, quasi seccata. "Sono andato al college grazie a te ..." iniziai, già in lacrime. "Non a causa mia, l'hai fatto a causa della deputata Edith Green, Patsy Mink e della senatrice Birch Bayh - e poi grazie a me", mi interruppe, non avendo tempo per il mio sentimentalismo. "Se comprendi la tua storia, capirai perché hai avuto opportunità."

Ha continuato spiegando che non voleva accettare i nostri riconoscimenti, ma voleva passare il testimone. Mi ha sfidato a usare ciò che ho ricevuto da lei per insegnarlo alla generazione successiva. Ed è per questo motivo che dirò che Billie Jean King non è un eroe - mia o tua - ma un essere umano che ha deciso di usare la sua eccellenza nello sport per fare spazio ad altre persone. La sua sfida era continuare a fare il lavoro che aveva iniziato, quindi dovremo smetterla di chiamarla un eroe e iniziare a chiamarla apripista.

Caitlin Thompson

Billie Jean King, la regina rivoluzionaria del tennis

Tennis Billie Jean King, la regina rivoluzionaria del tennis 3 ORE FA