Troicki: "Credo di avere contratto il coronavirus già a febbraio in India"

Viktor Troicki è uno dei tennisti risultati positivi al coronavirus nel corso dell’Adria Tour, discussa manifestazione organizzata da Novak Djokovic a giugno. Il serbo, però, crede che quella non sia stata la prima volta: secondo lui, infatti, aveva già contratto il Covid-19 nel mese di febbraio, in occasione del Maharashtra Open di Pune (India).

A raccontarlo a Sport Klub è lo stesso Troicki: “Credo di aver contratto il Coronavirus in India, a febbraio. Ho avuto una sensazione mai sperimentata prima di allora: sono rimasto a letto una settimana senza mangiare niente, stavo andando in pezzi. Allora il virus non era così diffuso come lo è oggi, ma io avevo tutti i sintomi. E’ stato veramente brutto. Martedì mi sono ritirato in vista del match contro Sugita. Dopo il mio forfait, tra martedì e domenica i finalisti terminavano i loro rispettivi percorsi nel torneo mentre io ero ancora nel letto del mio hotel”.

In merito, invece, alle recenti sensazioni avvertite a giugno prima del tampone, il numero 184 del ranking ATP dichiara: “Mia moglie non si sentiva bene ed era molto stanca. Ha fatto il test per il coronavirus perché stava davvero male. Se lei non fosse risultata positiva, probabilmente io non mi sarei sottoposto al tampone perché non avrei sospettato niente di niente. Non avevo sintomi al di là della perdita del gusto e dell’olfatto“.

