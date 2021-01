Per la seconda volta in carriera Stefano Travaglia approda ai quarti di finale di un torneo sul circuito ATP. Il ventinovenne ascolano, in quel di Antalya, sconfigge in un’ora e tre quarti il finlandese (in crescita) Emil Ruusuvuori con il punteggio di 7-6(5) 6-3. Il successo odierno consente a Travaglia di arrivare, almeno virtualmente, al best ranking: al momento sarebbe numero 69 della classifica ATP. Il prossimo avversario sarà uno tra il belga David Goffin, numero 2 del seeding, e lo spagnolo Nicola Kuhn.

La cronaca del match

Il primo set comincia male per l’italiano, che va rapidamente sotto di un break nel secondo gioco senza riuscire ad ottenere l’immediata replica in quello successivo. Il recupero, però, è ritardato solo di poco, dal momento che il controbreak arriva a 15 nel quinto gioco. Di solidità, l’azzurro, dopo un pericoloso sesto game, non concede più nulla, come neppure Ruusuvuori: inevitabile il tie-break, nel quale Travaglia va avanti 3-1, rischia di rovinare tutto sul primo dei due set point sul 6-4, ma riesce a vincere il punto in risposta che gli vale il 7-5.

La storia del secondo parziale, invece, si risolve piuttosto rapidamente: dopo una chance avuta sull’1-0 e due sventate sull’1-1, per il marchigiano giunge l’ora di scappare via sul 3-1 con il break a 30. L’azzurro non va troppo lontano dal 5-1 risalendo da 40-0 a 40 pari nel sesto gioco, ma Ruusuvuori riesce a tenere la battuta, prima dell’ultimo sussulto che giunge arrivando al 15-30 sul 4-2 e servizio Travaglia. Il 6-3 arriva rapidamente, così come il primo step che vorrebbe portare l’azzurro in quella che è la sua meta, la top 50.

Pur servendo meno bene in fatto di prime in campo (55%-68%), Travaglia risulta più efficace in risposta, in particolare contro la seconda di Ruusuvuori, sulla quale porta a casa il 55% di punti.

