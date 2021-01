Con il 2021 che ha finalmente preso il via, ricomincia il ciclo eterno del tennis, fatto di tornei che si ripetono ogni anno sempre nelle stesse settimane. Quest’anno però il calendario ha dovuto subire tante variazioni a causa del Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, vedendo così tornei estivi anticipati all’inverno o viceversa. L’ATP di Antalya fa parte del primo caso: il torneo turco ha dovuto cambiare completamente registro dopo aver saltato l’appuntamento 2020 trasferendosi al 5 gennaio e cambiando anche la superficie su cui viene disputato, dall’erba al cemento. Il gotha del tennis mondiale ha preferito non scendere in campo in questa prima settimana di tennis, preparandosi per l’Australian Open: Antalya non vede dunque un parterre di spicco, così come Delray Beach, l’altro torneo in corso di svolgimento, ma offre un discreto panorama, soprattutto per noi italiani.