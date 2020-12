Si riduce di un’unità il contingente azzurro presente nella entry list dell’ATP 250 di Antalya, primo torneo stagionale del circuito per quanto riguarda il tennis maschile. Marco Cecchinato ha infatti deciso di cancellarsi dall’elenco degli iscritti al main draw della manifestazione turca, in programma dal 7 al 13 gennaio 2021 (le qualificazioni si svolgeranno invece il 5 ed il 6 gennaio), consentendo al bielorusso Ilya Ivashka di entrare direttamente dalla porta principale come alternate.