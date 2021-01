Matteo Berrettini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Antalya, in Turchia. Il romano, numero 1 d’Italia e 10 del mondo, sconfigge con il punteggio di 6-2 6-3 il bulgaro Dimitar Kuzmanov, beneficiario al primo turno del ritiro del serbo Laslo Djere. L’azzurro, nei quarti, sfiderà l’imprevedibile kazako Alexander Bublik, che ha superato per 6-2 6-4 il francese Tristan Lamasine: un solo precedente tra i due, al Challenger di Istanbul nel 2017 con vittoria di Berrettini per 7-5 6-3 in semifinale. Le cose si mettono subito bene per il nostro portacolori, che va a mettere a segno il break già nel primo game, togliendo la battuta a Kuzmanov a 30. Pur se di livello superiore al turco Ergi Kirkin, l’avversario di primo turno di Berrettini, il bulgaro riesce ad arginare le iniziative dell’italiano solo fino a un certo punto; la chiave del primo set giunge nel settimo gioco, il più lungo, nel quale il numero 10 ATP trova di nuovo il break alla seconda chance e poi scrive 6-2 sul tabellone.