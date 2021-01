Si è fermata ai quarti di finale l’avventura di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Antalya . L’azzurro è stato sconfitto in due set dal kazako Alexander Bublik , autore di una partita di alto livello. Il tennista romano ha analizzato nel post partita, come riportato da Ubitennis, cosa non ha funzionato: “ Ho disputato un buon primo set, ho anche avuto due palle per il doppio break, ma ho giocato un brutto game sul cinque a quattro, quando avrei dovuto chiudere. Perso il tie break sono sceso, soprattutto a livello di energie mentali. Lui ha alzato il livello, anche al servizio. È andata così “.

Il talento di Bublik non è in discussione ma quello che di solito penalizza il kazako e la sua poca costanza di rendimento: “L’ho visto centrato, di solito non esserlo con costanza è il suo problema principale. Oggi Sasha è migliorato con il passare del match; le tante palle corte che nel primo set non gli riuscivano si sono trasformate in vincenti quando ha iniziato a definire meglio la tattica per giocarle. Lo sanno tutti, è un giocatore pericoloso con un gran servizio, quando è di luna buona può mettere in difficoltà chiunque“.