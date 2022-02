Tennis

Ucraina, l'appello di Elina Svitolina ai microfoni di Eurosport: "Il mondo del tennis deve fare di più"

TENNIS - La nostra Barbara Schett ha avuto la possibilità di parlare in esclusiva con Elina Svitolina, tennista ucraina che si trova in Messico per disputare il prossimo torneo del circuito femmnile: il suo pensiero vola all'Ucraina e a tutti i suoi compatrioti, che stanno lottando per la sopravvivenza in queste ore così difficili.

00:05:39, un' ora fa