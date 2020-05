Ufficiale, il 'Player Relief Programme' ora è realtà: 6 milioni per i tennisti in difficoltà

Con una nota congiunta i 7 principali attori del mondo del tennis - ITF, ATP, WTA e i 4 tornei dello slam - hanno confermato la nascita del fondo da 6 milioni volto ad aiutare i tennisti in difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19. "Avranno accesso circa 800 tennisti tra uomini e donne in singolare e doppio".

Il ‘Player Relief Programme’, ovvero il programma di aiuti economici volto a sostenere i tennisti particolarmente in difficoltà a causa della sospensione delle attività dopo la pandemia di COVID-19, adesso è realtà. Con l’ormai consueto comunicato congiunto ATP, WTA, ITF e i 4 tornei dello slam hanno comunicato di aver istituito un fondo da 6 milioni di dollari per aiutare coloro che ne avranno bisogno.

Con il tennis ancora sospeso ufficialmente fino al 13 luglio, questo programma andrà ad aiutare indistintamente tennisti del circuito maschile e femminile. Le discriminanti per accedere a questo tipo di fondo rispondono a criteri di classifica attuale e di prize money conquistato in carriera fino al momento della sospensione delle attività. Sono stati dunque introdotti degli ovvi paletti, che però non sono meglio specificati nel comunicato ufficiale. Da ATP, WTA e ITF ci informano però che saranno circa 800 i tennisti coinvolti che ne avranno diritto.

I fondi sono stati raccolti attraverso appunto i 7 principali attori nel mondo del tennis – i 4 tornei dello slam, l’ITF, l’ATP e la WTA – oltre naturalmente alle donazioni individuali degli atleti e il ricavato di alcuni programmi benefici, come i tornei virtuali che abbiamo visto in queste settimane.

La nota si conclude sottolineando come “la creazione del Player Relief Programme è una dimostrazione positiva della capacità dello sport di riunirsi durante questo periodo di crisi. Continueremo a collaborare e monitorare il supporto richiesto attraverso il tennis con l'obiettivo di garantire la salute a lungo termine dello sport nel mezzo di questa sfida senza precedenti per il nostro stile di vita, e i nostri pensieri rimangono con tutte le persone colpite in questo momento”.

