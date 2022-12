Archiviata definitivamente la stagione 2022, mancano ormai poche settimane al primo evento tennistico della prossima annata. Si avvicina infatti il momento della United Cup 2023, nuova competizione per nazionali che unisce donne e uomini e mette in palio anche punti per i ranking WTA e ATP. La manifestazione si svolgerà in Australia, nel periodo di preparazione verso il primo Slam della stagione, in tre città diverse. L’Italia è stata inserita nel gruppo E (insieme a Brasile e Norvegia) e giocherà quindi a Brisbane, con l’obiettivo di vincere il raggruppamento e giocarsi l’accesso alla semifinale in uno spareggio con la prima classificata del girone B (una tra Polonia, Svizzera e Kazakistan). La squadra azzurra, composta attualmente da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, debutterà contro il Brasile tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre, mentre il doppio impegno con la Norvegia andrà in scena tra lunedì 2 e martedì 3 gennaio.

United Cup 2023, dove vederla

Tutti gli incontri dell’Italia alla United Cup 2023 di tennis verranno trasmessi in diretta tv su Supertennis ed in diretta streaming su SuperTenniX. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in differita sui canali Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now.

CALENDARIO GIRONE ITALIA UNITED CUP TENNIS 2023

Giovedì 29 dicembre: 2 singolari Italia-Brasile (ore 4.00)

Martina TREVISAN vs Beatriz Haddad Maia

Lorenzo MUSETTI vs Felipe Meligeni Alves

Venerdì 30 dicembre: 2 singolari e 1 doppio misto Italia-Brasile (ore 1.00)

Matteo BERRETTINI vs Thiago Monteiro

Lucia BRONZETTI vs Laura Pigossi

Sabato 31 dicembre: 2 singolari Brasile-Norvegia (ore 1.00)

Domenica 1° gennaio: 2 singolari e 1 doppio misto Brasile-Norvegia (ore 1.00)

Lunedì 2 gennaio: 2 singolari Italia-Norvegia (ore 4.00)

Martina TREVISAN vs Ulrikke Eikeri

Lorenzo MUSETTI vs Viktor Durasovic

Martedì 3 gennaio: 2 singolari e 1 doppio misto Italia-Norvegia (ore 1.00)

Matteo BERRETTINI vs Casper Ruud

Lucia BRONZETTI vs Malene Helgo

GIRONI UNITED CUP TENNIS 2023

Gruppo A (a Perth): Grecia, Belgio e Bulgaria

Gruppo B (a Brisbane): Polonia, Svizzera, Kazakistan

Gruppo C (a Sydney): Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca

Gruppo D (a Sydney): Spagna, Australia, Gran Bretagna

Gruppo E (a Brisbane): Italia, Brasile, Norvegia

Gruppo F (a Perth): Francia, Croazia, Argentina

REGOLAMENTO UNITED CUP TENNIS 2023

Sono previsti sei gironi da tre squadre ciascuno, che si disputeranno in tre città diverse (Sydney, Brisbane, Perth). Le formazioni che vinceranno i raggruppamenti nella stessa località si affronteranno tra loro e chi avrà la meglio staccherà il biglietto per le semifinali. La quarta semifinalista sarà la perdente delle tre sfide che avrà il miglior record nel proprio girone.

