Tennis

US Open 2022 - Moutet va oltre il paletto: gioco di prestigio contro Ruud

US Open 2022 - E' uno dei colpi da sempre preferiti dal pubblico per l'estrema difficoltà esecutiva e per l'altissima resa spettacolare del "vincente esterno": Corentin Moutet beffa Ruud oltre il paletto e rimette in piedi una partita fin lì dominata dal finalista del Roland Garros.

00:00:58, 2 ore fa