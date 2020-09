Di Nakashima abbiamo parlato lunedì sera. Secondo classe 2001 a debuttare in uno slam dopo Sinner, l'allievo di Pat Cash ha subito lasciato il segno battendo Paolo Lorenzi con la metà degli anni (19/38) e una wild-card perché, malgrado nome e soma asiatici, Brandon è un ragazzo nato e cresciuto a San Diego in California. Si ferma al secondo turno battuto da chi, alla sua età, era stato battezzato nuovo numero 1 del tennis mondiale e di questa iperbolica nomea Alexander Zverev ha sofferto eccome. Oggi Sascha ha 23 anni, ha vinto 3 Masters 1000, le Finals e 11 tornei ATP, ma negli slam gli manca ancora la svolta se tale non può esser pensata una semifinale, quest'anno, all'Australian Open.

Zverev ha intanto respinto Brandon Nakashima rivedendosi un po' allo specchio dell'astro nascente un po' troppo fotografato: 7-5, 6-7 (8), 6-3, 6-1 e terzo turno con Adrian Mannarino, che ha battuto Jack Sock 7-6 (5), 7-5, 6-2. Mannarino non può avere alcun tipo di contatto nella bolla di Flushing Meadows per aver giocato a poker con Benoit Paire, qui a New York, nei giorni di Cincy. E perché Paire è il primo positivo al Covid-19 dello US Open, Mannarino non può lasciare la stanza senza "scorta", non può prendere l'ascensore per il settimo piano, non può condividere gli shuttle con altri giocatori e riceve i pasti, ordinati su whatsapp, alla porta della stanza.

Il numero 4 del torneo Stefanos Tsitsipas chiude il programma del secondo turno abbattendo la torre di Maxime Cressy: 2 metri di big-server parigino cresciuto a Los Angeles fra i tennisti assolutamente più anomali del circuito. Non che Tsitsipas sia molto meno alto (193 cm) ed è fatto d'altra pasta: 7-6 (2), 6-3, 6-2 annullando un set-point nel primo parziale a un giocatore che vive a rete tra serve and volley e chip and charge. Buona per il greco la statistica dei punti vinti con la prima di servizio: 51/61 ma soprattutto, udite udite, Tsitsipas non era mai stato al terzo turno dello US Open: affronterà Borna Coric delle cinque camicie per battere Londero 7-5, 4-6, 6-7, 6-2, 6-3.

Un passo avanti per Denis Shapovalov, che farà anche sorridere per un classe '99 ma deve decidere cosa fare da grande. Sì perché questo è lo slam senza Federer e Nadal per la prima volta dall'anno in cui è nato, e il suo tennis mancino di rovescio a una mano è una bella boccata d'ossigeno. Shapo sapeva di spirito giovanile quando l'abbiamo scoperto qui a Flushing Meadows tre anni fa: centrò gli ottavi e poi più negli slam. Ora ci riproverà contro Taylor Fritz (7-5, 6-3, 6-2 a Simon) dopo aver battuto Soonwoo Kwon con una raffica di vincenti (62), 20 ace e il 79% dei punti con la prima di servizio. Un successo che è stato anche mentale dopo aver perso il primo set al tie-break: 6-7 (5), 6-4, 6-4, 6-2. Il ragazzo è pronto e come la colpisce.

Negli altri match maschili, Filip Krajinović e David Goffin s'affronteranno al terzo turno dopo aver battuto rispettivamente Giron (6-4, 6-1, 6-3) ed Harris (7-6, 4-6, 6-1, 6-4). S'accoppiano anche Jordan Thompson e Mikhail Kukushkin, eliminando al quinto Gerasimov e Cristian Garin, e Carreno Busta-Berankis, avanti contro due tennisti di casa: Krueger e Steve Johnson. Da seguire con attenzione Alejandro Davidovich Fokina, spagnolo di genitori russi, che centra per la sua prima nella sua giovane carriera il terzo turno di uno slam (è classe '99): ha battuto Hurcacz 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 e affronterà Cameron Norrie.

