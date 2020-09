No, niente da fare. La prima vittoria italiana nel maschile allo US Open 2020 continua a rimanere un tabù. Ci ha provato Gianluca Mager, alla prima di sempre nel main draw di uno slam. Ma è crollato al 5° set, sul più bello, quando sembrava invece potesse regalarsi – e regalarci – l’impresa.

Il ligure ha lottano non poco. E questo nonostante il cambio di programma, che l’ha portato a passare dal 4° match di giornata sul 14 al primo sul campo 10 (non coperto dalla produzione televisiva; per questo non vedrete gli highlights).

Coppa Davis Mager non tradisce la fiducia, Italia-Corea del Sud è 2-0: azzurri a un passo dalle finali di Madrid 06/03/2020 A 16:26

Ha vinto il classe ’99 Miomir Kecmanovic: più avanti di Mager in classifica ATP – numero 47 del mondo – e, giusto dirlo, probabilmente anche "più forte". Però Mager ci aveva provato. E ci era quasi riuscito. Riferimento evidente ai primi due set, entrambi visti sfuggire per 6-4, ma che non impedivano a Mager di rimanere in battaglia. Anzi, un terzo parziale vinto al tiratissimo tie-break per 8 punti a 6 – dopo un set molto equilibrato e con una sola palla break complessiva concessa da Kecmanovic – e l’inizio della rimonta.

Una rimonta passata per il break in avvio del quarto che conduceva Mager fino a un insperato, visto l’andamento iniziale, quinto set. Lì il ligure però non ha più retto, subendo l’allungo di Kecmanovic nel quarto gioco che è valso di fatto al serbo il pass per il secondo turno. Peccato, perché l’Italia del tennis maschile incassa così la settima sconfitta su sette incontri, restando dunque aggrappata ai soli Seppi, Berrettini e Caruso. Per Mager comunque la certezza di aver venduto cara la pelle nella prima di sempre, a 25 anni, in un major.

Tennis Mager: "Tutti pensano a Federer e Nadal. Ma nessuno conosce chi fa i tornei per pochi euro" 04/03/2020 A 16:26