Tennis

Rafael Nadal sul tempo limite al servizio: “Io trattato diversamente rispetto agli altri? Spero sia uno scherzo"

US OPEN - Rafael Nadal risponde al giornalista che crede che il fuoriclasse spagnolo riceva un trattamento preferenziale dai giudici di sedia in merito alla regola del tempo limite sul servizio rispetto a tutti gli altri tennisti: "Penso sia uno scherzo, ho ricevuto molti warning per questo motivo, non capisco chi lo dice".

00:02:50, 13 minuti fa